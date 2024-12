"Eure Hände sind blutig": Serbiens Präsident Vučić unter Beschuss

"Eure Hände sind blutig", steht auf Plakaten, die von Regierungsgegnern am Freitag um genau 11.52 Uhr in Novi Sad, Belgrad und anderen Städten gezeigt wurden.

Drei Wochen lang war bei Protestkundgebungen die Festnahme von Verantwortlichen für den Unfall gefordert worden. Tatsächlich wurden zwölf Personen festgenommen, darunter der kurz zuvor zurückgetretene Infrastrukturminister Goran Vesić. Der Ex-Minister wurde allerdings schon wenige Tage später erneut auf freien Fuß gesetzt. Mit Handelsminister Tomislav Momirović reichte auch Vesić Amtsvorgänger den Rücktritt ein.

Die Rücktritte und Festnahmen reichten aber nicht, um die Proteste zum Verstummen zu bringen. Neben der Opposition beteiligen sich vor allem Studenten an den Kundgebungen. Diese haben zuerst in Belgrad, inzwischen auch in Novi Sad und dem südserbischen Niš mehrere Fakultäten und die Rektorate besetzt. Verlangt wird unter anderem die Veröffentlichung aller Verträge über die Renovierungsarbeiten am Bahnhof, die von den Behörden für geheim erklärt worden waren. Bekannt ist, dass die Chinesen etliche Arbeiten serbischen Subunternehmen überlassen haben, die vor allem für gute Kontakte zu den Regierungsparteien bekannt sind.