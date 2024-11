Tote nach Dacheinsturz: Bahnhof in Serbien hatte noch keine Nutzungsgenehmigung

Nach dem Einsturz eines Bahnhofvordaches in Serbien mit 14 Toten hat Oppositionspolitiker Miroslav Aleksić am Freitag enthüllt, dass das Bahnhofsgebäude in der Stadt Novi Sad nach seiner Renovierung noch keine Nutzungsgenehmigung erhalten hatte. Dabei war es bereits Anfang Juli wiedereröffnet worden.

Bei dem Unfall kamen am vergangenen Freitag 14 Personen ums Leben, drei weitere schwebten eine Woche später weiterhin in Lebensgefahr.