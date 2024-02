Ablenkung von Skandal-Wahlen? Vučić will wieder "Volksbewegung" gründen

Will Vučić die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit von Skandal-Wahlen ablenken?

Als offizielles Gründungsdatum hatte ursprünglich eigentlich der Vidovdan (Veitstag), der 28. Juni 2023, gegolten. Dazu war es aber nicht gekommen. Dass Vučić die Idee jetzt neu aufgreift, könnte am Wunsch liegen, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit von den am 17. Dezember abgehaltenen vorgezogenen Parlamentswahlen abzulenken. Diese waren durch zahlreiche Irregularitäten überschattet worden. Das Europaparlament hatte in der Vorwoche gar eine internationale Untersuchung gefordert, was in ersten Reaktionen des offiziellen Belgrad auf Ablehnung traf.