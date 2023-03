Wie das Video eines Serben als Inspiration für Kapitol-Sturm diente

Rhodes schrieb dazu: "Wir müssen jetzt das tun, was das serbische Volk getan hat, als Milošević die Wahlen gestohlen hat: Wir müssen uns weigern, das zu akzeptieren und in Massen auf das Kapitol der Nation marschieren." Er erwähnte auch, dass er in direktem Kontakt mit Savić stehe und empfahl seinen Gleichgesinnten, dem "serbischen Plan" zu folgen.

Das Video von Savić wurde gemeinsam mit einer Step-by-Step-Anleitung dazu auf der Website der Oath Keepers hochgeladen. Das wohl "perfekte Rezept" für einen Putsch. BBC-Journalisten interviewten in einem Artikel über Savić Aktivisten aus der damaligen serbischen Oppositionsbewegung, die "fundamentale Unterschiede" zwischen Slobodan Milošević und Joe Biden feststellten.

Zur Erinnerung: Milošević führte sein Land in den 1990er Jahren in mehrere Kriege und musste sich wegen 66 Anklagepunkten der Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Völkermord und Kriegsverbrechen vor dem Tribunal in Den Haag verantworten. Milošević starb aber, bevor es zu einem Urteil kommen konnte.

Umzug nach Amerika

Kurz nach dem Sturm auf das Kapitol ist Savić mit seiner Frau nach Texas gezogen. Zuvor hatte er als Chemiker in Serbien, Frankreich und Slowenien gearbeitet. Wie es in dem BBC-Artikel heißt, soll er auch heute noch ein problematisches Auftreten im Netz aufzeigen und regelmäßig Verschwörungstheorien oder antisemitische Aussagen auf Twitter posten.

"Selbst, nachdem sein Video dazu beigetragen hat, die illegalen Aktionen der Oath Keepers am 6. Januar zu inspirieren, sind die Social-Media-Posts von Savić und seiner Frau voll von gewalttätiger und antisemitischer Rhetorik und Verschwörungstheorien über Covid-19 und den Aufstand vom 6. Jänner", wird Stephen Piggott, Analyst beim Western States Center, einer gemeinnützigen Organisation, die extremistische Gruppen verfolgt, von BBC zitiert.

"In den zwei Jahren seit dem Aufstand haben demokratiefeindliche Gruppen und Einzelpersonen weiterhin zu politischer Gewalt auf nationaler und lokaler Ebene aufgerufen und sich daran beteiligt", erklärt Piggott. "Immer wieder haben wir erlebt, dass gewalttätige und entmenschlichende Rhetorik politischen Hass und Gewalt beschleunigt."