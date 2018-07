Nationalismus im Fußball: „Eine Nation stabilisiert“

Diese Bekenntnisse werden in einer globalisierten Welt aber immer schwieriger. Mesut Özil etwa wuchs in Gelsenkirchen auf, er wurde in Deutschland sozialisiert, spricht mit seiner Familie türkisch, er spielte als Profi in Spanien und lebt seit Jahren in England. Der Historiker sieht im Negieren dieser „multiplen Biografien“ eine vertane Chance für das bessere Verständnis kultureller Differenzen.

Im Idealfall hat „der Sport die Fähigkeit, Nationalismus in einer Form vorzubringen, die nicht gefährlich ist“. So sieht es Boria Majumdar. Der Historiker beschäftigt sich in dem Journal „Soccer & Society“ mit den Auswirkungen von Fußball auf die Gesellschaft. In der Süddeutschen Zeitung warnte der Forscher davor, das Verhalten ein paar weniger Spieler oder Fans auf eine gesamte Nation zu übertragen. „Wir neigen dazu, Folgerungen aus dem Sport abzuleiten. Toni Kroos, der in der 95. Minute das Siegestor gegen Schweden schießt, sagt dann etwas über die Niemals-aufgeben-Haltung der Deutschen aus.“

Die Menschen neigen zu dieser Verallgemeinerung, weil die Symbolik so stark ist: „In den sozialen Medien konsumieren wir Neuigkeiten im Sekundentakt und bilden uns auch innerhalb von Sekunden eine Meinung. Das ist zwar oberflächlich, hat aber großen Einfluss,“ sagt Majumdar.