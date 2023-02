"Sehr sensibel": Wie Jugendliche Gewalt an Frauen thematisieren

„Mein Ex war leider ur krank. Vielleicht kennst du ihn aus dem Park oder so“, poppt auf dem Handy auf. Dann kommt die nächste Nachricht. Und die nächste. "Wir waren ein halbes Jahr zusammen und er war extrem eifersüchtig, er hat mir verboten ohne ihn rauszugehen und so", schreibt Ewa.

In welche Richtung es in dem Video gehen wird, ist danach mehr oder weniger klar. Bei #KeinEinzigeSchwesterMehr wird Gewalt an Frauen thematisiert.