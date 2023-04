Nach verlorenen Wahlen

So schnell kann’s bergab gehen. Im Oktober vergangenen Jahres trat Bakir Izetbegović mit der größten bosniakischen Partei SDA bei den Präsidentschaftswahlen an. Seine Partei konnte in der Vergangenheit vor allem mit Nationalismus und der Abgrenzung von den "anderen" Bosniern, also jenen, die sich als Staatsbürger und nicht zwingend muslimische Bosniaken sehen, punkten.

Dafür reichte es aber dieses Mal nicht. Er verlor knapp gegen den Sozialdemokraten Denis Bećirović, bleibt aber Vorsitzender der Partei, die wohl auch keine Regierungsmitglieder stellen wird.