Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat sich über die jüngsten Schritte zur Abspaltung der bosnischen Serben vom Zentralstaat Bosnien-Herzegowina besorgt gezeigt. Die Situation dort „ist so angespannt wie eigentlich sonst seit den Kriegstagen fast nicht“, sagte Schallenberg am Montag in Brüssel. „Wir wollen Bosnien-Herzegowina als lebensfähigen, geeinten Staat, wo alle drei Volksgruppen sich wiederfinden können.“

Die Lage in dem Westbalkanstaat in der „unmittelbaren Nachbarschaft“ sei auch für die Sicherheit Österreichs „sehr wesentlich“, betonte Schallenberg mit Blick auf die Themen Migration, Menschenhandel und Außengrenzschutz. Zudem gebe es eine „sehr enge menschliche Brücke“, zehntausende Menschen mit familiärem Hintergrund in Bosnien-Herzegowina würden in Österreich leben.