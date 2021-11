Existenz des bosnischen Staates in größter Gefahr seit Krieg

Bosnien-Herzegowina ist existenzbedroht. Der Staat sei mit größter Gefahr für seine Existenz in der Nachkriegszeit (seit 1995, Anm.) konfrontiert. Diese Warnung ist laut bosnischen Medienberichten in dem ersten Bericht des internationalen Bosnien-Beauftragten Christian Schmidt an den UNO-Sicherheitsrat enthalten.

Der Bericht bezieht sich auf die Zeitspanne vom 16. April bis 15. Oktober. Der deutsche Diplomat hatte im August das Amt des Bosnien-Beauftragten von seinem Vorgänger, österreichischen Diplomaten Valentin Inzko übernommen.