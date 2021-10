Schallenberg stellte sich als Bundeskanzler dem Nationalrat vor

Der neue Bundeskanzler Alexander Schallenberg von der ÖVP hat sich am Dienstag dem Nationalrat vorgestellt. In seiner Rede betonte Schallenberg, dass er die Arbeit seines Vorgängers Sebastian Kurz fortsetzen will. Er will auch mit ihm zusammenarbeiten. Das Regierungs-Programm will Schallenberg rasch abarbeiten. Dazu gehören etwa die Corona-Krise und die Arbeitsmarkt-Politik.

Mit den Grünen will Schallenberg erfolgreich weiterarbeiten. Zuletzt gab es viele Streitigkeiten zwischen der ÖVP und den anderen Parteien. Die Opposition bezweifelt den Neustart der Regierung.