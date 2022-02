Rapper Slav: "Wenn du auf der Straße blond bist, dann bist du am Arsch"

Die Wahl deines Künstlernamens kommt nicht von ungefähr ...

Klar. Ich hatte früher einen anderen Künstlernamen. Dann kam der Zeitpunkt, wo ich mir dachte, ich bräuchte etwas Knackigeres, das aber schon meine Identität vermittelt. Der Name ist aber schon eingedeutscht, denn im Polnischen gibt es das L und das V in dem Sinne nicht.

Würdest du sagen, dass deine Wurzeln deine Musik stark prägen?

Hundert Prozent. Ich bin mit einer komplett anderen Mentalität aufgewachsen als jemand, der im Vierten (Anm.: 4. Wiener Bezirk), in einer 160 qm großen Dachgeschosswohnung wohnt und dem seine Eltern ständig sagen: "Mach das, was du liebst, wir werden dich in allem unterstützen". Meine Eltern haben es eh getan, aber was sie das gekostet hat ... Mein Vater wollte, dass ich ein Fußballprofi werde, weil er selber bei Wisla Krakau gespielt hat, der Opa war Schiedsrichter und Trainer. Ich habe auch eine Zeit lang im Rapid-Nachwuchs gespielt. Irgendwann kam der Punkt, wo ich mir dachte, das ist nicht das, was ich will.

Was war der Auslöser?

Ich habe herausgefunden, dass die Leute im Fußball Plastikmenschen sind. Ich kam damit nicht klar. Ich war der eine, der mit Skateboard zum Training kam und sich mit anderen prügelte. Ich passte irgendwie nicht dazu.

Hättest du mit aufgrund deines Backgrounds mehr leisten müssen als ein Max Mustermann?

Sicherlich. Allein dieser Druck, diese Ungewissheit. Wenn du jeden Tag siehst, wie sich die Mama stresst, ob sie ihren verdammten Job behält, der Vater Angst davor hat, nach einer Gehaltserhöhung zu fragen.