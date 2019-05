Rapper Slav: Jeder Pole trägt Tristrip

Sie sind mit drei Jahren nach Wien gekommen. Wie viel Pole steckt noch in Ihnen?

Wir sind jedes Jahr fünf bis sechs Mal nach Polen gefahren, da bekommt man schon einiges an Tradition und Kultur mit auf seinen Weg. Auch sprachlich bin ich zuhause hauptsächlich mit Polnisch aufgewachsen, meine Eltern haben eigentlich immer Polnisch mit mir gesprochen – Deutsch konnten sie nur gebrochen.

Warum rappen Sie nicht auf Polnisch?

Es gab in Songs wie „Tristrip“ schon einige Wörter auf Polnisch. Aber einen ganzen Song auf Polnisch gibt es noch nicht. Mal sehen, vielleicht kommt das noch. Ich werde sicher noch einige Alben veröffentlichen.

Ist Deutschland der Zielmarkt?

Ja, der ist nämlich zehn Mal so groß wie der österreichische. In Deutschland hat man eine ganz andere Reichweite. Ich denke, man braucht irgendwann auch mal ein in Berlin oder Hamburg ansässiges Label mit guten Kontakten, um in Deutschland Fuß fassen zu können.

Wollen Sie dafür auch nach Berlin ziehen?

Nein. Wien ist nicht umsonst eine der lebenswertesten Städte der Welt. Ich fühle mich hier sehr wohl, will nicht weggehen. Ich glaube, das ist auch gar nicht nötig, denn man kann das alles auch von Wien aus regeln.

Rapmusik ist mittlerweile im Mainstream angekommen. Wie sehen Sie die Entwicklung?

Ich begrüße diese Entwicklung. Früher war Rap nur ein Randthema, hauptsächlich ein Subgenre. Jetzt geht das seit einer gewissen Zeit durch die Decke. Rap ist der neue Pop. Rapper sind die neuen Popstars, siehe Post Malone. Drake kann man langsam gleichstellen mit Michael Jackson. Es sind die neuen Stars unserer Zeit.

Sie rappen über Citybikes und 1er-Golf anstatt über teure Autos. Für einen Rapper ist das eher außergewöhnlich ...

Den Mercedes kann ich mir noch nicht leisten. Den kauf ich mir nächstes Jahr (lacht). Klar geht es auch mir ums Geldverdienen. Ich will von der Musik leben können. Und wenn ich Erfolg habe, möchte ich auch schicker leben und werde mir schöne Dinge leisten. Wenn man im Lotto gewinnt, kauft man sich ja auch eine fette Wohnung, ein neues Auto und schöne Sachen zum Anziehen, Dinge, die einem das Leben versüßen. Das ist doch menschlich. Aber ich muss darüber ja nicht rappen und mir auch nicht jedes Jahr eine neue Rolex holen. Mir genügt eine aus den 1960er-Jahren, eine Vintage-Rolex. Mir reicht auch ein 1er-Golf, aber ich will daneben auch einen Tesla mit Flügeltüren oder eine Mercedes Benz G-Klasse. So ein fettes Teil, wo dann alle meine Freunde reinpassen. Aber grundsätzlich muss man sich fragen: Für was braucht man in Wien ein Auto?!

Sie rappen auch über Marken wie Adidas („Tristrip“) und haben einen Song „ Fila“ genannt. Warum spielen Marken bei Ihnen so eine wichtige Rolle?

Viele achten vielleicht nicht so darauf, aber es gehört einfach zum Künstlerdasein dazu. Man will sich präsentieren, sein eigenes Outfit haben und seinen eigenen Stil. Da spielen natürliche Marken und Markenkleidung eine enorme Rolle. Das war immer schon so. Mittlerweile werden halt viele unterschiedlichen Modestile miteinander kombiniert, vieles verschwimmt. Klassische Skater-Klamotten werden plötzlich von Rappern getragen und Skater tragen Trainingsanzuge von Lacoste, die sie dann total zerfetzen. Es wird auch bald SLAV-Socken geben. Eigenes Merchandising ist extrem wichtig