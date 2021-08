Reper i humanista Kid Pex: "Evropa živi u laži"

Ne smetaju li te ponekad vicevi u kojim se koriste izrazi poput „Jugo“ ili „Tschusch“?

Sve ovisi o kontekstu i na koji način netko to kaže. Razrednik mi je jednom rekao: „To možeš raditi kod svojih 'Jugosa'“. Ta rečenica je imala jasnu konotaciju. No, kad to netko na simpatičan i komičan način izgovori, onda mislim da je to sasvim u redu.

Kao dijete si došao ovamo. Da li si ikad nailazio na prepreke zbog svog imena dok si pohađao školu?

Definitivno. Devedesetih godina su učitelji, čak bih rekao društvo u cjelini, imali sasvim drugačiju sliku o „dotepencima“. Danas su ljudi iz bivše Jugoslavije cijenjeni, dok su turski sugrađani i općenito muslimani koji ovdje žive diskreditirani. Strache je tada ponudio Jugosima, točnije Srbima, dobrodošlicu. (napomena: HC Strache od 2008. s ciljanim kampanjama pokušava privući srpske glasače).

Kako si se tada osjećao? Da li si kao osmogodišnjak uopće primijetio da zemlja u kojoj si rođen više ne postoji?

Jesam. Bio sam izgubljen u izgubljenom vremenu. Obitelj je cijelo vrijeme sjedila pred televizorom, telefonirala, prateći što se događa dolje, kako je rodbini koja se nalazi na frontu. U to vrijeme se ovdje nisam osjećao niti kao punopravna osoba niti kao kod kuće. U konačnici sam pronašao svoje utočište u hip-hopu.