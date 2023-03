Empörung über Angriff auf Pride-Aktivisten in Bosnien

Auch Milorad Dodik hat sich in einer Pressekonferenz geäußert und bestärkte die Aussagen des Bürgermeisters. Er sagte auch, dass seine Entität "keine LGBT-Organisationen akzeptieren wird" und er "keine Reue" für den Angriff fühle.

Auch in Österreich

Für Österreich sei Queerfeindlichkeit kein fremdes Thema - auch nicht in der bosnischen Diaspora. “In der Diaspora werden viele problematische Werte weitergegeben und reproduziert. Das sehen wir ja sehr stark beim Nationalismus. Und da gehört auch der Hass gegen queere Menschen leider dazu", sagt Alexandra Stanić.

Die Wiener Journalistin thematisiert diese Problematik sehr offen auf sozialen Medien und in ihrem Podcast "Alles Stabil". Im Gespräch mit dem KURIER unterstreicht sie auch, dass es leider sogar noch in Österreich nicht immer akzeptiert wird, queer zu sein. “Hier in Österreich haben wir aber auch ein Problem mit Queerfeindlichkeit. Wir brauchen uns nur die FPÖ anschauen.”