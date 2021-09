Der Bürgermeister von Banja Luka Draško Stanivuković (PDP) hatte vergangene Woche eine Pressekonferenz einberufen. Bei dieser informierte der erste Mann der zweitgrößten Stadt Bosnien-Herzegowinas die Öffentlichkeit über den vermeintlich größten Skandal der Nachkriegsgeschichte des Landes.

"Wissen die Öffentlichkeit, Ärzte und Patienten, dass Sauerstoff ohne Lizenz, Zertifikat und Kontrollen an die Universitätsklinik in Banja Luka geliefert wurde?", fragt sich der größte Kritiker des Regimes in der kleineren bosnischen Entität Republika Srpska (RS). Er zeigte dabei vermeintliche Beweise, dass ein Unternehmen aus der Kleinstadt Laktaši nicht-medizinischen Sauerstoff liefert, welches auch keine Lizenz für den Medikamentenverkauf hat.