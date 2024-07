Chancen für Mädchen: PowerLeo bricht mit Stereotypen

Seit 2020 verleiht der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) den Österreichischen Integrationspreis – ausgezeichnet werden Projekte aus dem Integrationsbereich. Einreichen kann man in fünf Kategorien: Stärkung von Frauen, Arbeit und Wirtschaft, Jugend sowie Sport. Heuer können erstmals auch Initiativen und Projekte rund um das Engagement gegen Antisemitismus eingereicht werden. Der Preis wird pro Kategorie vergeben und ist jeweils mit 3.000 Euro dotiert. Laut Integrationsfonds gab es in den letzten Jahren österreichweit zwischen 100 und 120 Einreichungen pro Jahr. Es werde nicht nur auf die einzelnen Kategorien geachtet, sondern auch auf die nachhaltige Integrationswirkung der Projekte. Die Ausschreibung für den Integrationspreis 2024 endet am 15.08.2024.

Der ÖIF wurde 1960 gegründet, um die Integration von Migranten und Flüchtlingen in Österreich zu unterstützen. Er bietet unter anderem Deutschkurse, Beratungen und Bildungsangebote an.