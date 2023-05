Integrationsbotschafter weisen Schülern den Weg in die Arbeitswelt

Schülerinnen und Schüler im Alter von 15 bis 17 Jahren können ab sofort ehrenamtliche Integrationsbotschafterinnen und Integrationsbotschafter direkt an ihrem Arbeitsplatz im Unternehmen besuchen und sich so direkt vor Ort über mögliche Berufsbilder und Branchen informieren. Ermöglicht wird das durch die Initiative ZUSAMMEN:ÖSTERREICH des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF), die mit Firmenbesuchen einen Schwerpunkt auf Berufsorientierung und Arbeitsmarktintegration setzt.

Integrationsbotschafterinnen und Integrationsbotschafter und Unternehmensvertreterinnen - und vertreter mit Migrationshintergrund sprechen an ihrem Arbeitsplatz über ihren persönlichen Werdegang, zeigen ihr Tätigkeitsfeld und erzählen, welche Herausforderungen sie meistern musste. So motivieren sie die Schüler/innen, Chancen wahrzunehmen und ihren Weg in ganz unterschiedliche Branchen zu gehen.