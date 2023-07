Portier verwehrte Mann in kurzer Hose den Eintritt - dieser kam im Kleid zurück

Mostar zählt zu den wärmsten Städten am Balkan. Neben Athen kommt die im Süden Bosnien-Herzegowinas gelegene Stadt auf die meisten Sonnentage im Jahr. Deshalb ist es wenig verwunderlich, dass man bei Temperaturen bis zu +45 °C im Schatten, leger gekleidet unterwegs ist. Nicht allen passt das.

"Verzeihung, der Herr, aber Sie sind nicht entsprechend gekleidet. So kann ich Sie nicht reinlassen", erklärte der Portier in der Pensionsversicherungsanstalt in Mostar einem Pensionisten, der das Gebäude in kurzer Hose betreten wollte. "Bei einer Temperatur weit über 30 Grad dachte ich mir, die kurze Hose würde niemanden stören", schildert der Mann, der zu einem Helden in den sozialen Netzwerken avancierte sollte, nun dem Onlineportal 24sata.hr.

