Serbien: Mann stürmte mit einer Motorsäge in Nachtclub

"Schlägereien in Nachtclubs haben am Balkan keinen Seltenheitswert", stellt der Verfasser des Artikels auf einem der bestbesuchten Online-Portale des Balkans, Klix, nüchtern fest. "Eine Attacke mit einer Motorsäge bekommt man aber dort nicht zu Gesicht", heißt es dann weiter in dem Bericht über einen Vorfall in der serbischen Stadt Kragujevac.