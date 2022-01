Samariterbund-Rettungsfahrzeug als Mitbringsel

"Bihać ist nach dem Brand des Camps Lipa letztes Jahr allen in Europa ein Begriff geworden. Auch uns in Österreich ist klar geworden, dass wir hier ein Moria vor der Haustüre haben, welches von sogenannten Balkanroutenschließern bewusst produziert wurde. Und unsere Bundesregierung hat uns leider immer nur Hilfe vor Ort vorgespielt, aber diese hier nie tatsächlich realisiert. Weiterhin weiß hier niemand, wo die eine Million Euro Soforthilfe der österreichischen Regierung aus dem Dezember 2020 gelandet sein soll. Der Bürgermeister beteuert, dass kein Cent aus Österreich in der Stadt Bihać angekommen ist", sagte Andreas Babler, der als ersten konkreten Beitrag ein Rettungsfahrzeug des Samariterbundes Traiskirchen schenkte und den Rettungswagen (VW T6) selbst nach Bihać fuhr.

"Wir haben so oft selbst als Stadt in Traiskirchen tragische Erfahrungen gemacht und waren in vielen Bereichen, beispielsweise in der Versorgung von obdachlos gemachten Asylsuchenden auf uns alleine gestellt, als der Staat in der humanitären Versorgung von Flüchtenden versagte. Deshalb bin ich hier vor Ort und möchte mit dieser Kraft der Solidarität einen menschlichen Kurs der Stadt Bihać forcieren", erklärte Babler.

Was diese Spende wert ist, erklärte der Bürgermeister von Bihać: "Dieses Rettungsfahrzeug wird sowohl für unsere Bürger und Bürgerinnen, aber auch für alle anderen Menschen in Bihać viel bedeuten. Der Wert ist gar nicht in Geld zu messen, weil das Fahrzeug Leben retten wird".