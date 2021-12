Österreichische Botschafterin in Bosnien: "Frauen in Pandemie Leidtragende"

"Es geht um Solidarität und soziales Engagement", betont Ulrike Hartmann in einer Video-Botschaft. Seit fast drei Jahren fungiert die 59-Jährige als österreichische Botschafterin in Bosnien und Herzegowina, einem Land, in dem die Menschenrechte in der Vergangenheit mit Füßen getreten wurden. Gegenwärtig spüren die mangelnde Funktionstüchtigkeit des bosnischen Rechtsstaats vor allem die Frauen. Bezeichnend für den Status quo ist die Tatsache, dass der Begriff "Femizid" in der bosnischen Justiz rechtlich nicht definiert ist.

Gegen diesen und viele weitere Missstände kämpft seit Jahren "UN Women Bosnia and Herzegovina". Das neueste Projekt ist eine von der schwedischen Botschaft mitinitiierte Kampagne mit dem Titel "16 Tage Aktivismus", die sich dem Kampf gegen Gewalt an Frauen und Mädchen widmet. Täglich richten sich Unterstützer der "Koalition gegen geschlechtsspezifische Gewalt" über soziale Netzwerke an die breite Öffentlichkeit.