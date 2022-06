Am Beispiel der Situation der Menschen in den griechischen Flüchtlingslagern werde, dass es auch anders gehen könnte, findet Cornelius Obonya von „Courage – Mut zur Menschlichkeit“: „Österreich hätte es in der Hand, einen Beitrag zu leisten, um diese unhaltbaren Zustände zu verbessern. Rund 5.000 Menschen wurden seit 2020 im Rahmen eines freiwilligen Relocation-Programms in anderen europäischen Ländern aufgenommen. Österreich hat sich nicht daran beteiligt. Diese Politik ist ein Teil des Problems und nicht der Lösung. Sie untergräbt die „Europäische Solidarität“. Sie missachtet die Menschenrechte. Und sie muss daher beendet werden.“

Für Obonya ist der Umgang mit flüchtenden Menschen an der Außengrenze der EU auch Anlass, an die Geschichte Österreichs zu erinnern. "Gerade hierzulande sollten wir eigentlich gelernt haben, dass sich das Vergessen und Verdrängen, oder präziser das Verleugnen solcher Missstände früher oder später rächt."

Offensive Migrationspolitik

Von einem Totalversagen spricht auch Michael Landau, Direktor der Caritas Wien. Es sei endlich Zeit, über eine offene Migrationspolitik zu diskutieren, statt ständig nur Problembewirtschaftung zu betreiben. Vorschläge, wie das besser laufen könnte, legen die Organisationen in zehn Punkten fest.

Dieser beinhaltet etwa die Neueinstellung der Grundversorgung in Österreich, mehr Anerkennung der Engagements der Zivilgesellschaften sowie stärkerer, struktureller Unterstützung bzw. besserer Zugang zu Deutschkursen für Menschen aus der Ukraine. Hinzu kommt ein Fokus auf asylberechtigte Frauen. Auch wird ein Resettlement und Recocaltion gefordert. Es sollen sichere Fluchtwege geschafft, sowie Menschen, die etwa in Griechenland gestrandet sind, solidarisch in der EU verteilt werden. Weitere Punkte enthalten Maßnahmen gegen illegale Pushbacks oder die Erkenntnisse einer Kindeswohlkommission auszuweiten.