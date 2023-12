Bis zu 1.500 Euro: Förderung zur Berufsanerkennung wird erweitert

➤ Mehr lesen: Mit Vorbildern aus den Communitys: Frauen fördern und empowern

"Mit dem neuen Integrationsservice für Fachkräfte haben wir eine umfassende Servicestelle für qualifizierte Zuwanderinnen und Zuwanderer geschaffen", schrieb sich die zuständige Ministerin Susanne Raab (ÖVP) am Sonntag auf die Fahnen. "Wesentlich für die erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt ist oftmals auch die Anerkennung von im Ausland erworbenen Qualifikationen. Dass die Förderung zur Berufsanerkennung des ÖIF ausgebaut wird, ist nun ein weiterer wichtiger Schritt, um den Arbeitseinstieg für qualifizierte Arbeitskräfte zu erleichtern." Österreich brauche Zuwanderung in den Arbeitsmarkt.

Mehr Infos unter: www.berufsanerkennung.at