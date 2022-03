Od 1. aprila 5 antigenskih i 5 PCR testova po osobi mjesečno

Nakon nedelju dana na funkciji, Rauch kaže da se osjeća kao da je na njoj već "dva mjeseca". Pandemija nije sprint, nego "maraton u kojem odlučuje izdržljivost". Važno je vratiti izgubljeno povjerenje u politiku i njeno upravljanje pandemijom.



"Jasno mi je da kao treći ministar zdravlja u pandemiji ne mogu unaprijed računati s povjerenjem naroda".



Na osnovu "veoma dobrog sistema testiranja", Rauch sada najavljuje nove parametre testiranja u Austriji. Ukupno je na testove potrošeno više od tri milijarde eura, ali će prema Rauchovim riječima i dalje biti dovoljno besplatnih testova za sve.



Od 1. aprila svaka osoba će imati pravo na 5 besplatnih PCR testova i 5 besplatnih antigenskih tj. "brzih" testova mjesečno. Kako će se to konkretno rješavati operativno u svakoj saveznoj državi, još nije utvrđeno. Pored toga, biće pojačan monitoring otpadnih voda, rekao je ministar zdravlja.

Ograničavanje radijusa kretanja umjesto desetodnevne karantene

Svako ko nije u potpunosti zaštićen (tri puta vakcinisan), a imao je kontakt sa zaraženom osobom može ići na posao, izaći napolje – i to sa maskom. Međutim, nije moguće prisustvovati društvenim priredbama ili posjećivati restorane.



Johannes Rauch ne razmišlja o ponovnom uvođenju obaveze nošenja maski. Trenutna epidemiološka situacija je loša, ali prema mišljenju stručnjaka, ne očekuje se preopterećenje bolničkih kapaciteta, rekao je ministar zdravlja.



"Mislim da smo pronašli dobar kompromis", rekao je Rauch. "Svako kome je to potrebno može se testirati. Operativni detalji se dogovaraju sa saveznim državama". Rauch je razgovarao sa "skoro svim guvernerima".



"Poželjan pristup" je da se ljudi samoizoliraju ako imaju simptome. "Moramo biti u mogućnosti da odmah reagujemo ako dođe do novog talasa", tvrdi ministar zdravlja o prilagođenim mjerama.

