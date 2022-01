Oberhaupt der Serbischen Kirche mit Corona infiziert

Das Oberhaupt der Serbischen Kirche, Patriarch Porfirije, ist wenige Tage nach dem orthodoxen Weihnachtsfest an Covid-19 erkrankt. Der 60-jährige Belgrader Patriarch sei positiv auf das Coronavirus getestet worden, teilte der Pressedienst der Serbisch-orthodoxen Kirche am Dienstag laut Kathpress mit. Porfirije verspürt demnach "sehr leichte" Symptome einer Virusinfektion. Er befindet sich unter ärztlicher Aufsicht in Heimquarantäne.

Der Patriarch werde behandelt und respektiere alle epidemiologischen Maßnahmen, fügte die Serbisch-Orthodoxe Kirche in dem Kommunique hinzu. Porfirije stehe über elektronische Kommunikationsmittel in ständigem Kontakt mit seinen Mitarbeitern und erledige administrative Aufgaben "völlig ungehindert".