Nur Bulgarien verzeichnet in Europa mehr Corona-Tote als Bosnien

Die Balkan-Staaten haben in dieser Pandemie überdurchschnittlich hohe Sterberaten. Das beweist ein Blick auf das von Worldometer geführte "schwarze Corona-Ranking". Die traurige Rangliste wird von Bulgarien angeführt, dahinter liegen Bosnien und Herzegowina und Ungarn.

31.838 Bulgaren sind demnach an den Folgen einer Covid-Erkrankung gestorben, das wären hochgerechnet auf eine Million Einwohner 4.635. In Bosnien-Herzegowina sind in den vergangenen knapp zwei Jahren 13.696 Corona-Tote verzeichnet worden (4.215 pro 1 Mio. Einwohner). Knapp dahinter liegt Ungarn mit 40.164 Gestorbenen (4.174 / 1. Mio. Einw.).