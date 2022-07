Neue Verordnung verbietet veganen Käse in der Türkei

Klage gegen die Verordnung

Um gegen das Verbot vorzugehen, reichte der TVD am 29. Juni 2022 Klage gegen das Ministerium für Land- und Forstwirtschaft ein. Schon vor Einreichung der Klage hatte TVD eine Online-Petition mit dem Hashtag #LiftBanOnVeganCheese gestartet. Seitdem das neue Verbot besteht, wurden einige vegane Käsesorten aus Online- und Offline-Märkten entfernt, der Verkauf blockiert und Hersteller mit Geldstrafen belegt.

Ähnliche Verordnungen in Europa

So ganz neu ist ein Verbot von veganen Produkten nicht. In der EU gilt zwar kein Verbot der Produkte an sich, doch seit 2017 sind Bezeichnungen wie „Mandelmilch“ verboten. Als Milch dürfen nur Erzeugnisse bezeichnet werden, die aus dem "Euter“ von Tieren gewonnen werden. Gleiches gilt auch für die Bezeichnung von „Käse“ und „Milch“.