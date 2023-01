Nach 100 Jahren: Die Türkei bekommt eine neue Kirche

In der Türkei steht der erste Neubau einer christlichen Kirche seit Gründung der Republik 1923 laut Kathpress kurz vor der Eröffnung. Wie die Zeitung "Hürriyet" am Montag berichtete, soll die syrisch-orthodoxe St.-Ephrem-Kirche im Istanbuler Stadtteil Bakirköy in den kommenden zwei Monaten fertiggestellt werden.