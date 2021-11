Moscheenbetreiber wehren sich gegen "Milli Görüs"-Vorwurf

Ende Mai dieses Jahres hatte die von der Regierung eingerichtete Dokumentationsstelle neben der heftig umstrittenen "Islamlandkarte" auch drei Dossiers zu den größten Dachverbänden islamischer Vereine vorgestellt. Einer davon, "Die Milli Görüs", bezieht sich auch auf die Islamische Föderation, die in Österreich rund 50 Moscheen und weitere Einrichtungen, etwa im Bildungsbereich, betreibt. Damit sei in der Öffentlichkeit "ein sehr verzerrtes bis falsches Bild" über die Organisation gezeichnet worden, beklagt Tasdögen.

Ausschließlich theologisch

Man gehöre definitiv nicht zur Milli-Görüs-Bewegung, heißt es auch in der offiziellen Stellungnahme der AIF zum Grundlagenbericht. Das Dossier bleibe auch jeden Nachweis für diese Behauptung schuldig. Die islamischen Föderationen seien in den 1960er-Jahren von den einstigen Gastarbeitern aus der Türkei gegründet worden. Seit damals hätten sich "mehrere bedeutende soziale und institutionelle Entwicklungsprozesse vollzogen", heißt es in der Stellungnahme. In der Türkei sei dies hingegen nicht geschehen.