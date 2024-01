Luxus-Uhr von Arnold Schwarzenegger versteigert

Arnold Schwarzenegger hat in KitzbĂŒhel eine Schweizer Luxus-Uhr versteigert. Die Uhr wurde um 270.000 Euro versteigert. Das Geld spendet Schwarzenegger fĂŒr Klimaschutz-Projekte.

Schwarzenegger hatte am Mittwoch wegen der Uhr Probleme bei seiner Einreise am Flughafen MĂŒnchen. Grund dafĂŒr war der Zoll. Zollbeamte hielten Schwarzenegger 3 Stunden lang am Flughafen auf.

Denn er hatte die Uhr nicht beim Zoll angegeben. Er musste erst eine Geld-Strafe zahlen. Dann konnte er nach KitzbĂŒhel weiterfahren.