Messer-Attacke in Oberösterreich auf Vater endete tödlich

Am Freitag in der Früh hat es in Oberösterreich einen Streit gegeben. In Obernberg am Inn stritt ein Vater mit seinem Sohn. Der Streit endete mit einer tödlichen Messer-Attacke. Der 22 Jahre alte Sohn soll auf seinen 59 Jahre alten Vater eingestochen haben.

Der verletzte Vater flüchtete noch zu Nachbarn. Die riefen den Notruf. Der Schwerverletzte wurde sofort ins Krankenhaus gebracht. Dort starb er aber.

Die Polizei nahm den verdächtigen Sohn im Elternhaus fest. Er behauptete, dass sein Vater auf ihn geschossen hatte.