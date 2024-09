Mehr als 180 Nationen leben in Wien - diese Vielfalt soll im Rahmen eines Festivals der International Cultural Diversity Organization mit insgesamt 200 Künstlerinnen und Künstlern gefeiert werden.

Musik, Kunst und Kulinarisches sind wohl die Elemente, die Menschen unterschiedlicher Herkunft am besten verbinden. Unter der Schirmherrschaft der Österreichischen UNESCO-Kommission finden in Wien die Long Nights of Interculturality von 23. bis 29. September statt. Ziel der Veranstaltung ist es, das Bewusstsein für unterschiedliche Kulturen zu schärfen und den Austausch in einer offenen Atmosphäre zu fördern.

Podiumsdiskussionen und Kostümvorstellungen

Verschiedene Veranstaltungen finden in ganz Wien statt: Unter anderem ist am 23. September 2024 eine Podiumsdiskussion im Aserbaidschanischen Kulturzentrum geplant. Dabei wird das Thema "Kulturelle Vielfalt und Inklusion" in Bezug auf Klimaschutzpolitik diskutiert.

Am 27. September 2024 wiederum wartet im historischen Festsaal des Rathauses die Veranstaltung Costumes of the World. Mehr als 190 handgefertigte Trachten aus über 35 Ländern werden präsentiert. Musikalisch begleitet wird der Abend von dem peruanischen Musiker César Villalobos Leiva.