"Queen" Dolly Schmidinger adelt den "Diversity Ball"

Die Trophäen wurden in vier Kategorien vergeben, u. a. konnte sich Lena Öllinger für ihren unermüdlichen Einsatz zur Förderung der Rechte von Menschen mit Behinderungen über den von Künstlerin Sabine Wiedenhofer gestalteten Preis in der Kategorie "Einzelpersonen" freuen.

"Dieser Abend zeigte uns, we are many (Anmerk.: wir sind viele), die sich für gesellschaftliche Vielfalt einsetzen! Und das macht ein solidarisches Lebensgefühl und damit besseres Miteinander!", so Ballorganisatorin Monika Haider.

"In dieser Nacht ist das Wiener Rathaus frei von Barrieren, Vorurteilen, Unterschieden und sämtlicher ausgrenzender Gedanken, die wir Menschen uns geschaffen haben", sagte Schauspieler Markus Freistätter, einer der Moderatoren des Abends.