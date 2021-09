Dolores Schmidinger: Traumatische Erlebnisse und neues Buch über die Familie

„Aus der Sicht meiner Mutter. Eine hochbegabte Frau, die im 20. Jahrhundert nicht die Chance hatte, an die Spitze zu kommen. Sie war eine sehr engagierte Sozialdemokratin“, so erzählt Schmidinger im „Herrlich ehrlich – Menschen hautnah“-Gespräch (ausnahmsweise diesmal statt Sonntag am Montag um 21:30 Uhr auf schauTV). Sie wollte ihr mit dem Buch ein Denkmal setzen, wie sie sagt.

„Meine Eltern haben alles aufgehoben, Briefe, Dokumente, Bilder. Es war eine Höllen-Ehe zwischen ihnen. Ich bin dann auf Spurensuche gegangen, das war für mich natürlich auch befreiend“, so die Schauspielerin.