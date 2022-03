Kroatische Ex-Handball-Teamspielerin zieht in den Ukraine-Krieg

Svitlana Pasitschnik hat tiefe Spuren im kroatischen Handballsport hinterlassen. Die gebürtige Ukrainerin spielte jahrelang für mehrere Klubs im Balkan-Land an der Adria-Küste, gewann etliche Titel und wurde zwei Mal zu Kroatiens Handballerin des Jahres gewählt. In Folge nahm sie auch die kroatische Staatsbürgerschaft an und trat für das Nationalteam des Landes, in dem sie zehn Jahre lang lebte. Ihre Karriere ließ sie in Russland ausklingen, dem Land, das nun einen blutigen Krieg gegen ihre ukrainische Heimat führt.

Heute lebt die mittlerweile 46-Jährige in Owidiopol am Schwarzen Meer, unweit von Odessa. Dort plant sie auch zu bleiben. "Leider arbeitet mein Bruder in Deutschland, also bin ich diejenige, die unsere Heimat verteidigt. Ich habe zu keinem Zeitpunkt daran gedacht, die Ukraine zu verlassen. Es ist nicht mein Stil", erklärte Svitlana Pasitschnik im Interview mit dem kroatischen Večernji list.