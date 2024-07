Kroatien zieht Zwischenbilanz: "Erwarten sehr starke Saison"

In Anbetracht der physischen und finanziellen Ergebnisse des Tourismus in den ersten sechs Monaten dieses Jahres wird in Kroatien wieder eine sehr gute Tourismus-Saison erwartet. Das erklärte bei der am Donnerstag abgehaltenen Regierungssitzung Premierminister Andrej Plenković. Er hoffe, der Tourismus werde abermals einen großen Beitrag zur positiven Entwicklung der kroatischen Wirtschaft leisten.