Hitzewelle in Kroatien

In Knin, Metković, Mljet, Osijek und Valpovo wurden bis zu 37 Grad gemessen, in der kroatischen Hauptstadt Zagreb 36 Grad. An der Adria lagen die Temperaturen die ganze Woche über zwischen 35 und 37 Grad, die aktuellen Wassertemperaturen in Dubrovnik, Split, Krk und Poreč zwischen 24 und 25 Grad. Für diese Regionen wurde eine Wetterwarnung der Stufe Rot ausgerufen, wie der kroatische Rundfunk "HRT" berichtet.

Sowohl Einheimische als auch Touristen werden gebeten, besondere Vorsicht walten zu lassen und die Warnungen des Wetterdienstes zu beachten.