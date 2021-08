Am kommenden Wochenende heißt es für viele Kroatien-Urlauber Geduld wahren. Es droht reger Verkehr auf allen Straßen, der vor allem lange Wartezeiten an den Grenzübergängen zufolge haben dürfte. Zum einen gilt das Wochenende um Mariä Himmelfahrt (Sonntag) vor allem auf der nördlichen Küste traditionell als dasjenige, an dem die Spitze der touristischen Saison abzuflauen beginnt und viele Urlauber das Adria-Land verlassen. Zum anderen gehen die Sommer-Ferien im mit rund 18 Milllionen einwohnerstärksten deutschen Bundesland - Nordrhein-Westfalen - zu Ende.

Bei den Hauptstaustrecken speziell am Samstag wird sich laut Prognosen des ARBÖ im Vergleich zu den letzten Wochen allerdings nicht viel ändern. Die meiste Geduld werden Autofahrer vermutlich bereits ab den frühen Morgenstunden auf der Karawankenautobahn (A11/A2) vor dem Karawankentunnel mitbringen müssen. Stundenlange Wartezeiten sowohl in Richtung Slowenien als auch in Richtung Österreich sind bis in den späteren Nachmittag hinein mehr als wahrscheinlich.

Auch vor dem Grenzübergang Walserberg auf der Westautobahn (A1) bzw. auf der bayrischen A8 wird ein ausreichendes Zeitpolster bei der Reiseplanung ein guter Begleiter in beiden Richtung sein.