Was ist eigentlich in Rijeka passiert?

Der Fokus der Ermittlungen dürfte sich nun auf Rijeka verlagern. Denn in der Küstenstadt sind die einzigen, tatsächlich bestätigten Vergiftungsfälle registriert worden. Einer davon bereits im Mai. Das Opfer damals, ein Mann aus Pula, trank seinem Anwalt zufolge in einem Restaurant in Rijeka eine Flasche Mineralwasser. Daraufhin erlitt er innere Blutungen und dürfte Ärzten zufolge bleibende Schäden davon tragen. Portal Index.hr behauptet, dieser Fall wäre vertuscht worden und hätte so gut wie keine mediale Aufmerksamkeit bekommen. Beim jüngsten Fall will die Regierung genau hinschauen.

"Es besteht kein Zweifel, dass es zu einem Fehler gekommen ist", sagte Beroš mit Blick auf den Fall aus Rijeka. "Es ist schwer zu sagen, wie es passiert ist", fügte er hinzu und betonte, dass weitere Polizeiermittlungen die Umstände klären sollten. Die Möglichkeit einer Sabotage schloss er nicht aus.