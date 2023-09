Kroatiens Außenminister verschwieg in Vermögenserklärung 2,1 Mio. Euro

Für Premier Andrej Plenković kein großes Thema, für Opposition sehr wohl

Auf Journalistenfragen über mögliche politische Konsequenzen erwiderte Grlić Radman, dass er dem Regierungschef alles erklärt hätte und lenkte stattdessen die Aufmerksamkeit auf das Hilfspaket gegen die Teuerungskrise, das die Regierung am Donnerstag verabschiedete. Ähnlich wollte auch Premier Andrej Plenković aus der Geschichte kein großes Thema machen. "In Vergleich zu dem, was wir für die Menschen Wichtiges tun, ist dieses Thema trivial", sagte er am Donnerstag bei der Vorstellung des Maßnahmenpakets. Plenković betonte, dass es sich um einen Fehler des Ministers handle, der dafür eine Geldstrafe bezahlen werde und zeigte sich überzeugt, dass Grlić Radman seinen Einfluss niemals zugunsten von Agroproteinka und deren Geschäften mit dem Staat ausgenützt habe.

Deutlich kritischer zeigte sich die Opposition. "Gordan Grlić Radman, ein Regierungsmitglied und Staatsbeamter, hat es versäumt, Millionen von Dividenden zu deklarieren, die er von einem Unternehmen erhalten hat, das einen großen Teil seiner Geschäfte in Zusammenarbeit mit dem Staat tätigt. Deshalb muss er gehen", forderte der Chef der oppositionellen Sozialdemokraten (SDP), Pedja Grbin, am Donnerstag laut Medien. Er kündigte an, dass die SDP zusammen mit anderen Oppositionsparteien einen Misstrauensantrag gegen den Außenminister anregen werde.