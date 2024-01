Mann lief gegen Säule im Firmenhof und klagte auf Schadensersatz

Der Zuruf des Chefs soll den Unfall verursacht haben

Der 45-Jährige hatte allerdings für den Prozess ein Ass im Ärmel. "Ich war auf dem Weg zum Auto auf dem Parkplatz, als mir der Chef etwas wegen des veränderten Zeitplans zurief. Also schaute ich zu ihm herüber, während mein Körper in Bewegung blieb. So stieß ich mit dem rechten Teil meines Kopfes, genauer gesagt meines Gesichts, gegen diese Säule", schilderte er gegenüber dem Onlineportal Danica.hr, wie er verunfallte.

Der Unglücksrabe fügte hinzu, dass er sicher nicht gegen diese Säule gestoßen wäre, hätte es um ihn herum einen Zaun oder einen anderen Schutz gegeben.

