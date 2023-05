Verurteilter Kriegsverbrecher durfte in Volksschule Rede halten

Auftritt in Volksschule

In Novi Sad, der europ├Ąischen Kulturhaupstadt 2022, durfte Pavkovi─ç nun einen Vortrag halten. Am 20. April organisierte die Volksschule "─Éuri Jak┼íi─ç" eine ├Âffentliche Veranstaltung mit dem Namen "Ko┼íare: Geschichten von Helden". Dort meldeten sich neben dem B├╝rgermeister und Schuldirektor auch Pavkovi─ç live aus Finnland zu Wort.

Die Youth Initiative for Human Rights (YIHR) fordert nun Konsequenzen. In einem offenen Brief wendet sich YIHR an das Bildungsministerium und fordert, dass sowohl B├╝rgermeister als auch die Schuldirektion daf├╝r zur Verantwortung gezogen werden.