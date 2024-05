Kosovo verweigerte Belgrader Patriarch Porfirije die Einreise

Der serbisch-orthodoxe Patriarch Porfirije ist in den politischen Streit zwischen Serbien und Kosovo geraten. Der Kosovo habe dem Geistlichen zu Wochenbeginn die Einreise verweigert, wie Kathpress am Dienstag unter Berufung auf das Außenministerium in Prishtina mitteilte. Der Patriarch sieht sich als Opfer einer Hexenjagd gegen ethnische Serben.

Während alle Türen dieser Welt ihm offen stünden, bleibe ihm die seines eigenen Zuhauses verschlossen, so Porfirije in einer Stellungnahme. Demnach wollte der Geistliche den im Westkosovo gelegenen alten Patriarchensitz Peć besuchen, sei aber an der Grenze aufgehalten worden. "Wenn man den serbischen Patriarchen auf diese Weise seiner Bewegungsfreiheit beraubt, kann man sich nur vorstellen, was mit den Serben passiert, die in Ghettos leben", so Porfirije mit Blick auf Kosovos serbische Minderheit.