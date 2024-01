Kosovo: Keine Aufkleber mehr für Fahrzeuge aus Serbien nötig

Im Souveränitätsstreit zwischen Serbien und dem Kosovo müssen Fahrer von serbischen Fahrzeugen, die in den Kosovo fahren wollen, die Hoheitszeichen auf dem Kfz-Kennzeichen nicht mehr überkleben. Einen entsprechenden Beschluss fasste die kosovarische Regierung am Donnerstagabend in Pristina. Mit der Veröffentlichung im Amtsblatt trat die neue Regelung am Freitag in Kraft.

Der Kosovo folgte damit einer ähnlichen Regelung, die die serbische Regierung zu Jahresbeginn in Kraft gesetzt hatte. Demnach müssen die Kfz-Kennzeichen von Fahrzeugen aus dem Kosovo nicht mehr teilweise überklebt werden. Belgrad hatte sich bisher an der Landeskennung "RKS" - sie steht für den Landesnamen Republik Kosovo - sowie an der Abbildung der kosovarischen Flagge gestoßen. Serbien weigert sich, die 2008 erklärte Unabhängigkeit des Kosovo anzuerkennen.

