Mutter von Wiener Rapperin wurde bespuckt, weil sie ein Kopftuch trägt

Sichtlich mitgenommen und aufgewühlt wirkt Esra Özmen, die mit ihrem Bruder Enes das Wiener Rap-Duo "EsRap" bildet, in dem Video.

"Ich melde mich wegen einer wichtigen Sache", leitet sie das rund eineinhalbminütige Video ein. "Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Meine Eltern sind schon seit über 30 Jahren in Österreich. Meine Mama ist aber eine kopftuchtragende Person", führt sie weiter fort. Danach schildert Özmen, wie ihre Mutter am Vortag vom einem Mann verbal belästigt wurde. Dieser habe hinweisend auf das Kopftuch ihrer Mutter gesagt: "Was soll der Sch***?!" Das fand die türkischstämmige Familie "schon schräg. Sowas macht ja was mit einem", erklärt Özmen in ihrem Video.

Weiter erzählt sie: "Und heute sind wir auf der Mariahilferstraße. Kommt so ein Typ ganz nah an meine Mama und spuckt ihr uns Gesicht und auf das Kopftuch." Ihr Mutter habe daraufhin Angst und Panik bekommen und begonnen zu zittern, erzählt die Rapperin.