Klima-Aktivisten demonstrieren in Linz, Graz und Innsbruck

Mitglieder der Umwelt-Organisation "Letzte Generation" haben am Montag in Linz, Graz und Innsbruck für den Klima-Schutz demonstriert. In Linz und Graz klebten sich die Demonstranten auf der Straße fest. In Innsbruck bildete eine Gruppe Demonstranten eine Menschenkette. Die Umwelt-Aktivisten fordern mehr Schutzmaßnahmen für das Klima. So fordern sie eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h auf den Autobahnen und ein Verbot neuer Ölbohrungen und Gasbohrungen.

Die Polizei reagierte sehr schnell. Sie bildete Umleitungen, sodass keine Staus entstanden. Die festgeklebten Demonstranten wurden auch rasch von der Straße gelöst.

*Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst.

