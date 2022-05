Kleinkind fiel aus Fenster im 3. Stock und überlebte

Ein 2 Jahre altes Mädchen ist am Dienstag am späten Nachmittag aus einem Fenster gestürzt. Das Unglück passierte in einem Wohnhaus in Wien-Simmering. Das Fenster im 3. Stock stand offen. Die Eltern des Mädchens bemerkten nicht, dass das Kleinkind in das Zimmer mit dem offenen Fenster ging.

Das kleine Mädchen überlebte den Sturz aus dem Fenster. Es erlitt aber schwere Verletzungen. Die Wiener Berufsrettung versorgte das Kleinkind. Ein Rettungshubschrauber brachte das Mädchen dann in ein Krankenhaus.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++