Hat die Kardinalschnitte etwa einen faschistischen Hintergrund?

Kardinal Innitzer soll ein Unterstützer Dollfuß' gewesen sein

Problematisch wird die Geschichte über die Geburt der Kardinalschnitte erst dann, wenn ein gewisser Kardinal Theodor Innitzer ins Spiel kommt. Dem Standard-Artikel zufolge soll das Dessert ihm zu Ehren entstanden sein. Zumindest wird das auf der Webseite der ehrwürdigen Hofzuckerbäckerei angedeutet: "Dieser süßen Versuchung konnte sich auch Kardinal Theodor Innitzer nicht entziehen. Das Erzbischöfliche Palais liegt übrigens zwischen unserem Stammhaus, der Wollzeile und dem Stephansdom".

Die Tatsache, dass Innitzer ein Stammgast bei Heiner gewesen ist, wäre an sich kein Skandal. Dieser soll jedoch laut Standard eine "kontroverse Figur" gewesen sein, die als Unterstützer des damaligen Kanzlers Engelbert Dollfuß galt. Dieser habe den Katholikentag "natürlich für politische Zwecke instrumentalisiert", in dem er eine Begrüßungsansprache hielt, "um vor jubelnden Massen den Ständestaat zu propagieren. Unterstützung fand er in den Bischöfen und vorneweg von Innitzer. Sie befürworteten einen Staat, der auf christlichen Grundsätzen beruht, wenn auch nicht immer kritiklos, wie Kirchenhistorikerin Michaela Sohn-Kronthaler von der Uni Graz betont".

