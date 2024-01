KaDeWe-Gruppe mit Wiener Kaufhaus Lamarr ist pleite

Die Immobilien-Firma Signa vom Österreicher René Benko ist pleite. Signa gehören viele Firmen oder große Anteile an Firmen, die ebenfalls von der Insolvenz bedroht sind. Das betrifft auch die Luxus-Kaufhaus-Gruppe KaDeWe. KaDeWe hat am Montag nun Insolvenz angemeldet. Zu KaDeWe gehört auch das große Kaufhaus Lamarr, das auf der Mariahilfer Straße in Wien gebaut wird. Wie es mit dem Bau weitergehen soll, ist noch unklar.

Bereits vor mehreren Wochen forderte der Bezirksvorsteher vom 7. Wiener Gemeindebezirk die Stadt Wien zum Handeln auf, damit das Lamarr nicht zu einer Bauruine verkommt. Die Lebensmittel-Handelskette Spar zeigt sich an einem Kauf des Lamarr interessiert.