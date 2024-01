Japanische Mond-Sonde kann wieder selbst Strom produzieren

Die auf dem Mond gelandete japanische Sonde "SLIM" ist nach tagelangem Stromausfall wieder in Betrieb gegangen. "SLIM" war am 20. Jänner auf dem Mond gelandet. Allerdings lieferten die Sonnen-Kollektoren der Sonde nach der Landung keinen Strom mehr. Die Sonde lief zunächst über Batterie, bevor sie abgeschaltet wurde.

Die japanische Raumfahrtbehörde Jaxa glaubte, dass die Sonnen-Kollektoren der Sonde falsch ausgerichtet waren. So konnten die Kollektoren nicht genug Sonnenlicht auffangen und damit Strom produzieren. Am Sonntag wurde "Slim" noch einmal gestartet. Nun funktionierte die Sonde ohne Probleme. Jaxa nimmt an, dass die Sonnen-Kollektoren doch noch zeitweise Sonnenlicht sammeln können.

Japan ist nach der ehemaligen Sowjetunion, den USA, China und Indien das 5. Land, dem eine Landung auf dem Mond gelungen ist.